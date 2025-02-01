В Брянской области сбили семь дронов самолетного типа

Семь беспилотников ликвидировали в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Над территорией... области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь БпЛА самолетного типа», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам главы Брянской области, никто не пострадал, также обошлось без разрушений. Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте.

Ранее СМИ сообщили, что в Троицком административном округе Москвы нашли обломки беспилотника.

