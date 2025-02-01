В Брянской области сбили семь дронов самолетного типа
1 февраля 202501:21
Семь беспилотников ликвидировали в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией... области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь БпЛА самолетного типа», — написал губернатор в Telegram-канале.
По словам главы Брянской области, никто не пострадал, также обошлось без разрушений. Специалисты оперативных и экстренных служб работают на месте.
Ранее СМИ сообщили, что в Троицком административном округе Москвы нашли обломки беспилотника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области сбили семь дронов самолетного типа
- Безруков и Урсуляк получили главные призы «Золотого орла» за 2024 год
- Шесть семей вернулись в Россию из Сирии
- МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России
- Владимир Грамматиков признан лучшим режиссером премии «Золотой орел»
- «Воздух» признан лучшим игровым фильмом премии «Золотой орел»
- Фильм «Любовь Советского Союза» победил на премии «Золотой орел»
- Родителей мигрантов накажут за неудачные экзамены детей по русскому языку
- Матери-героини будут получать ежемесячную выплату в 72,4 тысячи рублей
- США с 1 февраля введут пошлины на поставки из Канады, КНР и Мексики
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru