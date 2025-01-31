СМИ: Обломки беспилотника обнаружили в Новой Москве
31 января 202514:38
В Троицком административном округе Москвы нашли обломки беспилотника днем 31 января. Об этом сообщил портал 360.ru со ссылкой на источник.
Место, где была обнаружена находка, расположено в 25 километрах от подмосковного Подольска.
На место происшествия выехали взрывотехники, детали случившегося уточняются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в течение прошедшей ночи почти 50 беспилотников ВСУ были нейтрализованы над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru