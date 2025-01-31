СМИ: Обломки беспилотника обнаружили в Новой Москве

Место, где была обнаружена находка, расположено в 25 километрах от подмосковного Подольска.

На место происшествия выехали взрывотехники, детали случившегося уточняются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в течение прошедшей ночи почти 50 беспилотников ВСУ были нейтрализованы над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

