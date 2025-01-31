СМИ: Обломки беспилотника обнаружили в Новой Москве

В Троицком административном округе Москвы нашли обломки беспилотника днем 31 января. Об этом сообщил портал 360.ru со ссылкой на источник.

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Место, где была обнаружена находка, расположено в 25 километрах от подмосковного Подольска.

На место происшествия выехали взрывотехники, детали случившегося уточняются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в течение прошедшей ночи почти 50 беспилотников ВСУ были нейтрализованы над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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