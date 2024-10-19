В Брянской области сбили еще четыре беспилотника ВСУ
19 октября 202409:09
Еще четыре украинских беспилотника сбили в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, попытку Киева атаковать регион отразили около 07:15 мск.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью», — говорится в заявлении министерства.
Ранее стало известно, что с полуночи до 6 часов утра 19 октября военные уничтожили над Брянской областью тринадцать дронов ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru