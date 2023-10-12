В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе

Два украинских дрона-камикадзе уничтожили накануне в Севском районе Брянской области, летательные аппараты сбили из стрелкового оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Новый беспилотник сбит над Белгородской областью

Об инциденте стало известно в 14:40 мск 11 октября.

«Поступило сообщение об уничтожении двух дронов-камикадзе из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска "Троебортное"», — сообщил собеседник агентства.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее система ПВО уничтожила украинский беспилотник на подлете к Брянску, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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