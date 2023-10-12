В Брянской области сбили два украинских дрона-камикадзе
Два украинских дрона-камикадзе уничтожили накануне в Севском районе Брянской области, летательные аппараты сбили из стрелкового оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Об инциденте стало известно в 14:40 мск 11 октября.
«Поступило сообщение об уничтожении двух дронов-камикадзе из стрелкового оружия вблизи пункта пропуска "Троебортное"», — сообщил собеседник агентства.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее система ПВО уничтожила украинский беспилотник на подлете к Брянску, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru