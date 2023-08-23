Истребитель МиГ-29 поднимали для сопровождения норвежского самолета
Истребитель МиГ-29 поднимали в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что при приближении российского истребителя норвежский самолет развернулся от границы России.
Нарушения государственной границы не допущено, отчитались в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны сообщало, что во вторник над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», ведущих воздушную разведку у берегов Крыма, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru