Истребитель МиГ-29 поднимали для сопровождения норвежского самолета

Истребитель МиГ-29 поднимали в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны России.

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В оборонном ведомстве отметили, что при приближении российского истребителя норвежский самолет развернулся от границы России.

Нарушения государственной границы не допущено, отчитались в Минобороны РФ.

Ранее Минобороны сообщало, что во вторник над Черным морем был зафиксирован полет беспилотников MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar», ведущих воздушную разведку у берегов Крыма, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:НорвегияБаренцево МореМиг-29

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