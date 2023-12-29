В Брянской области сбили четвертый за день беспилотник

Силы противовоздушной обороны сбили четвертый за день беспилотник над территорией Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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Дрон уничтожен над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор.

Ранее силы противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в 18:00 и 16:20.

В пятницу, 29 декабря, украинский беспилотник также уничтожили над Курской областью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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