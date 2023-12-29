В Брянской области сбили четвертый за день беспилотник
29 декабря 202323:13
Силы противовоздушной обороны сбили четвертый за день беспилотник над территорией Брянской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Дрон уничтожен над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор.
Ранее силы противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в 18:00 и 16:20.
В пятницу, 29 декабря, украинский беспилотник также уничтожили над Курской областью, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области сбили четвертый за день беспилотник
- Новгородский сенатор Писарева попала в ДТП на трассе М11
- Помощница Залужного призвала украинцев идти в ВСУ словами «все равно все умрем»
- Армия Польши призналась в неудачной попытке сбить залетевшую ракету
- На ОГЭ по математике не разрешили использовать калькуляторы
- Роспотребнадзор обвинил клуб «Мутабор» в нарушении санитарных норм
- СК завел дело после обнаружения тела отца Владимира Легойды
- Над Брянской областью перехватили беспилотник ВСУ
- Писатель Додолев: Пугачева и ее окружение игнорировали Градского
- В Киеве нашли мертвой врача из Великобритании
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru