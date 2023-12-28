Гладков: Житель Белгородской области был ранен в результате атаки дрона ВСУ

По его словам, в Грайворонском городском округе беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего был ранен мирный житель.

«У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей... Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - написал он .

Гладков добавил, что также взрывом был повреждён частный жилой дом.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил о гибели жителя села Алексеевка Глушковского района в результате обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

