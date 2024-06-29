В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
29 июня 202403:23
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Как отметил губернатор, силы ПВО Минобороны сбили дрон противника над Суражским районом.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Ранее украинский БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Брянске, из-за падения дрона была частично повреждена крыша административного здания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru