В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Как отметил губернатор, силы ПВО Минобороны сбили дрон противника над Суражским районом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Ранее украинский БПЛА подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Брянске, из-за падения дрона была частично повреждена крыша административного здания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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