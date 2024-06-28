В Брянске дрон ВСУ повредил крышу административного здания

Украинский беспилотник атаковал город Брянск. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

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Губернатор указал, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.

«В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи над Брянской областью перехватили и уничтожили 12 дронов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБрянскБрянская Область

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