В Брянске дрон ВСУ повредил крышу административного здания
28 июня 202410:57
Украинский беспилотник атаковал город Брянск. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
Губернатор указал, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал.
«В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи над Брянской областью перехватили и уничтожили 12 дронов, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выдача кредитных карт в России за май сократилась на 9%
- В Брянске дрон ВСУ повредил крышу административного здания
- Казахстанская биржа решила исключить Мосбиржу из числа своих акционеров
- В Словакии семь человек погибли в ДТП с поездом
- СМИ: Мужа Елены Блиновской перевели в штурмовое подразделение
- Южная Корея запретила вывозить в РФ и Белоруссию 243 видов изделий
- СМИ: США пригласили Израиль и арабские страны на саммит НАТО
- В Госдуме предложили сократить сроки прерывания беременности по желанию
- Опрос: Более 80% американцев не изменили мнение о Байдене после дебатов
- На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru