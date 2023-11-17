Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
17 ноября 202316:15
Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около половины четвертого вечера.
Ранее Российские системы ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Спутал карты»: Медведев высмеял слова Зеленского о новом майдане
- Шадаеев: число студентов, выбравших IT-специальности, выросло в 2,5 раза
- Рэпер Птаха рассказал подробности конфликта с оператором «Последнего героя»
- «Нужна свежая кровь»: Шварценеггер выступил против Байдена и Трампа
- Рэпер Птаха пытался убедить автора «Брата 3» переименовать фильм
- Посольство России обвинило Швейцарию в «предвзятом подходе»
- Найденную на «Ленфильме» партитуру «Шерлока Холмса» передали Филармонии
- Французский актер Оливье Сиу: Россия прекрасно обходится без западного кино
- Нидерланды выделят €2 миллиарда на поддержку Украины
- Гергиев косвенно подтвердил свое возможное назначение на пост главы ГАБТа и Мариинки
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru