Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Смоленской области

В оборонном ведомстве уточнили, что инцидент произошел около половины четвертого вечера.

Ранее Российские системы ПВО сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крыма, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФБелгородская областьУкраинаВСУПВО

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