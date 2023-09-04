В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ

В приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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Попытка проникновения пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ и подразделениями Министерства обороны.

«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», - отметил Богомаз.

Минобороны 4 сентября сообщило о перехвате украинского беспилотника в Брянской области. Попытка атаки пресечена в 17:00, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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