В Брянской области пресекли попытку проникновения украинской ДРГ
В приграничном Севском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Попытка проникновения пресечена сотрудниками Пограничного управления ФСБ и подразделениями Министерства обороны.
«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», - отметил Богомаз.
Минобороны 4 сентября сообщило о перехвате украинского беспилотника в Брянской области. Попытка атаки пресечена в 17:00, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru