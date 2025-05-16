В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 млн рублей
Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы за 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.
«Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили... у иностранного гражданина из Китая», - говорится в сообщении.
Специалисты остановили пассажира в «зеленом» коридоре и выяснили, что в кармане его брюк находился белый сверток с часами. По данным экспертизы, оригинальные часы были изготовлены из золота 750-й пробы.
Сумма неуплаченных пассажиром платежей составила 768 тысяч рублей. После инцидента было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, нарушителю может грозить штраф до 1 млн рублей или до 5 лет лишения свободы.
Ранее полиция и работники Балтийской таможни пресекли контрабанду кокаина стоимостью в 500 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Смешарики» записали кавер на вирусную песню «Бобр»
- ЕС готовит санкции против «Северных потоков»
- Эксперт рассказал, что именно Россия хочет от Украины
- В УЕФА раскритиковали президента ФИФА за участие в турне Трампа
- Лукашенко: Минск и Москва продвинулись в размещении вооружения, включая «Орешник»
- В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 млн рублей
- Лукашенко: Предстоящие совместные учения носят оборонительный характер
- Афганистан попросил о нулевой пошлине на экспорт продуктов из России
- СМИ: Представитель Турции покинет переговоры РФ-Украина после приветствия
- Уиткофф признался, что учился дипломатии на фильмах Netflix
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru