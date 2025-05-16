В аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду золотых часов за 3,5 млн рублей

Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили у пассажира из Китая незадекларированные золотые часы за 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

«Незадекларированные часы Hublot стоимостью 3,5 миллиона рублей обнаружили... у иностранного гражданина из Китая», - говорится в сообщении.

Специалисты остановили пассажира в «зеленом» коридоре и выяснили, что в кармане его брюк находился белый сверток с часами. По данным экспертизы, оригинальные часы были изготовлены из золота 750-й пробы.

Сумма неуплаченных пассажиром платежей составила 768 тысяч рублей. После инцидента было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров, нарушителю может грозить штраф до 1 млн рублей или до 5 лет лишения свободы.

Ранее полиция и работники Балтийской таможни пресекли контрабанду кокаина стоимостью в 500 млн рублей.

