Маяковка впервые в своей истории представит чеховского «Дядю Ваню»

На Малой сцене Театра Маяковского 17 и 18 мая состоится заключительная премьера этого сезона – спектакль по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» в постановке Юрия Иоффе, сообщает сайт театра.

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По словам режиссера, в спектакле будет меньше драматического надрыва, а больше чеховского смеха. Как отмечается, это будет первая постановка этой пьесы на сцене Маяковки. Роль дяди Вани исполнит Алексей Дякин.

Ранее стало известно, что «Мелиховскую весну» откроет «Чайка» Льва Додина с Лизой Боярской в роли Аркадиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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