Маяковка впервые в своей истории представит чеховского «Дядю Ваню»

По словам режиссера, в спектакле будет меньше драматического надрыва, а больше чеховского смеха. Как отмечается, это будет первая постановка этой пьесы на сцене Маяковки. Роль дяди Вани исполнит Алексей Дякин.

Ранее стало известно, что «Мелиховскую весну» откроет «Чайка» Льва Додина с Лизой Боярской в роли Аркадиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

