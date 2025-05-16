Маяковка впервые в своей истории представит чеховского «Дядю Ваню»
16 мая 202511:33
На Малой сцене Театра Маяковского 17 и 18 мая состоится заключительная премьера этого сезона – спектакль по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня» в постановке Юрия Иоффе, сообщает сайт театра.
По словам режиссера, в спектакле будет меньше драматического надрыва, а больше чеховского смеха. Как отмечается, это будет первая постановка этой пьесы на сцене Маяковки. Роль дяди Вани исполнит Алексей Дякин.
Ранее стало известно, что «Мелиховскую весну» откроет «Чайка» Льва Додина с Лизой Боярской в роли Аркадиной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru