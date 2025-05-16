Лукашенко: Минск и Москва продвинулись в размещении вооружения, включая «Орешник»
Белоруссия и Россия продвинулись в вопросе размещения в республике самого современного вооружения, в том числе ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Как отметил политик, стороны реализуют замысел по размещению оружия, который обсуждался с президентом России Владимиром Путиным.
«В том числе "Орешник" и так далее. Мы здесь значительно продвинулись», - указал Лукашенко.
По его словам, две страны активно работают над перспективными видами вооружений, «все должны понимать, что мы здесь не шутим».
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что республика завершила изготовление базы для «Орешника» и подготовила места для его размещения.
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