Лукашенко: Предстоящие совместные учения носят оборонительный характер
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие на территории Белоруссии российско-белорусские военные учения носят оборонительный характер. По его словам, страны готовы к совместным учениям, но нападать Россия и Белоруссия ни на кого не собираются, передает агентство БЕЛТА.
Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с белорусским лидером заявил о необходимости как можно быстрее укреплять общее оборонное пространство.
Ранее сообщалось, что совместные с Россией учения «Запад-2025» пройдут в Белоруссии и России в середине сентября. Ожидается, что в них примут участие более 13 тысяч военнослужащих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что республика готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии.
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