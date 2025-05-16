Лукашенко: Предстоящие совместные учения носят оборонительный характер

Министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с белорусским лидером заявил о необходимости как можно быстрее укреплять общее оборонное пространство.

Ранее сообщалось, что совместные с Россией учения «Запад-2025» пройдут в Белоруссии и России в середине сентября. Ожидается, что в них примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что республика готова дать решительный и быстрый ответ на любые попытки агрессии.



