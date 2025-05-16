Афганистан попросил о нулевой пошлине на экспорт продуктов из России
Афганистан хотел бы установления нулевой торговой пошлины на поставки продуктов из России. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Нуриддин Азизи на форуме «Россия - Исламский мир. KazanForum», передает РИА Новости.
По словам министра, сейчас на рынке Афганистана не очень много российских продуктов.
«Например, пшеница которая экспортируется... разница в сто долларов. Пшеница поступает и мы платим на сто долларов больше. Мы хотим, чтобы эта пошлина на экспорт... стала нулевой», - подчеркнул Азизи.
Между тем Россия решила повысить уровень дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru