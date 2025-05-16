В Кузбассе семь шахт были обесточены из-за аварии
16 мая 202511:39
Семь шахт в Кемеровской области остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе из-за отключения электроэнергии без электричества остались семь шахт», - сказал собеседник агентства.
Ликвидацией последствий ЧП занимаются шесть бригад электриков, а также два отделения горноспасателей.
Ранее Министерство угольной промышленности Кемеровской области заявило об эвакуации людей из трех шахт после аварии на трансформаторной подстанции, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru