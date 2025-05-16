В Кузбассе семь шахт были обесточены из-за аварии

Семь шахт в Кемеровской области остались без энергоснабжения из-за аварии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе из-за отключения электроэнергии без электричества остались семь шахт», - сказал собеседник агентства.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются шесть бригад электриков, а также два отделения горноспасателей.

Ранее Министерство угольной промышленности Кемеровской области заявило об эвакуации людей из трех шахт после аварии на трансформаторной подстанции, пишет RT.

