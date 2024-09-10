В Брянской области отражают массированную атаку БПЛА

В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях

По его словам, силами ПВО ведется работа по обнаружению и уничтожению беспилотников. Губернатор призвал соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее в Брянской области были уничтожены три украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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