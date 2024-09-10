В Брянской области отражают массированную атаку БПЛА
10 сентября 202401:01
В Брянской области отражают попытку массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, силами ПВО ведется работа по обнаружению и уничтожению беспилотников. Губернатор призвал соблюдать необходимые меры безопасности.
Ранее в Брянской области были уничтожены три украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru