В Брянской области отражают массированную атаку БПЛА

По его словам, силами ПВО ведется работа по обнаружению и уничтожению беспилотников. Губернатор призвал соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее в Брянской области были уничтожены три украинских беспилотника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

