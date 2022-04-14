В Брянской области обстреляли со стороны Украины погранпункт

В Брянской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска. Об этом сообщает погрануправление ФСБ.

В ведомстве уточнили, что в результате были повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам. Из людей никто не пострадал.