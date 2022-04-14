В Брянской области обстреляли со стороны Украины погранпункт

В Брянской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска. Об этом сообщает погрануправление ФСБ.

В ведомстве уточнили, что в результате были повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам. Из людей никто не пострадал.

В Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности

Также ФСБ сообщает, что после минометного обстрела погранпункт продолжает работать.

В Брянской области с 11 апреля был объявлен повышенный уровень террористической опасности в связи с возможностью провокаций со стороны Украины.

Ранее Следственный комитет РФ начал расследование причин повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области.


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ТЕГИ:ОбстрелБрянская Область
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