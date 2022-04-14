В Брянской области обстреляли со стороны Украины погранпункт
В Брянской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска. Об этом сообщает погрануправление ФСБ.
В ведомстве уточнили, что в результате были повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам. Из людей никто не пострадал.
Также ФСБ сообщает, что после минометного обстрела погранпункт продолжает работать.
В Брянской области с 11 апреля был объявлен повышенный уровень террористической опасности в связи с возможностью провокаций со стороны Украины.
Ранее Следственный комитет РФ начал расследование причин повреждения железнодорожной ветки в Белгородской области.
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