В Брянской области два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Соловьевка Климовского района Брянской области. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, атака была проведена ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате целенаправленного поражения транспортного средства ранения получили два мирных жителя.
Мужчин доставили в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь. Автомобиль получил повреждения, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в Минобороне сообщили, что над Брянской и Белгородской и областями сбили 14 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
