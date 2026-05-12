В Брянской области два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Соловьевка Климовского района Брянской области. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, атака была проведена ВСУ с помощью FPV-дронов. В результате целенаправленного поражения транспортного средства ранения получили два мирных жителя.