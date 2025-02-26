В Брянской области два человека пострадали при атаке БПЛА

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль... двое мирных жителей получили осколочные ранения», - написал губернатор в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в больницу. Богомаз подчеркнул, что им окажут необходимую поддержку и материальную помощь.

Ранее мирный житель был ранен при атаке беспилотника ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУБеспилотникиБрянская Область

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