В Брянской области два человека пострадали при атаке БПЛА
26 февраля 202512:55
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате сброса взрывного устройства на гражданский автомобиль... двое мирных жителей получили осколочные ранения», - написал губернатор в Telegram-канале.
Пострадавших доставили в больницу. Богомаз подчеркнул, что им окажут необходимую поддержку и материальную помощь.
Ранее мирный житель был ранен при атаке беспилотника ВСУ в Волоконовском районе Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru