Мирный житель был ранен при атаке Волоконовского района Белгородской области

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал Волоконовский район Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, инцидент произошёл в селе Тишанка. Дрон атаковал территорию частного домовладения, в результате был ранен мужчина.

«Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус, один человек погиб и ещё один получил ранения, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаПострадавшиеБелгородская область

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