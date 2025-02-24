Мирный житель был ранен при атаке Волоконовского района Белгородской области

По его словам, инцидент произошёл в селе Тишанка. Дрон атаковал территорию частного домовладения, в результате был ранен мужчина.

«Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус, один человек погиб и ещё один получил ранения, пишут «Известия».

