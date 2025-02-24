Мирный житель был ранен при атаке Волоконовского района Белгородской области
Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал Волоконовский район Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в селе Тишанка. Дрон атаковал территорию частного домовладения, в результате был ранен мужчина.
«Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в Валуйскую ЦРБ», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области украинский дрон атаковал служебный автобус, один человек погиб и ещё один получил ранения, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США могут получить контроль над Фондом восстановления Украины
- Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
- Южная Корея отменила часть антироссийских санкций
- Мирный житель был ранен при атаке Волоконовского района Белгородской области
- В Крыму возбудили дело против мужчины, выбросившего кошку с обрыва
- Трамп не встретил приехавшего в Белый дом Макрона
- «НАШЕ Радио» соберет на Масленицу драйвовый концерт в парке «Сказка»
- Шахматист Карякин заявил, что его не касаются санкции Евросоюза
- США отказались поддержать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН
- В Санкт-Петербурге появится Музей бомжей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru