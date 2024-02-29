В Брянске суд приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж
Брянский областной суд приговорил гражданина Украины к 12 годам заключения за сбор информации о российских Вооруженных силах и ее передачу украинским спецслужбам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Как отметили в учреждении, мужчину признали виновным в шпионаже — сборе и передаче иностранному государству данных, составляющих государственную тайну. Фигурант собирал и передавал противнику сведения о российских военных на территории Брянской области.
«Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — указали в суде.
Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Ранее задержанного в Ростове-на-Дону украинского агента приговорили к 11,5 года заключения за шпионаж, напоминает RT. Известно, что мужчина пытался приобрести компоненты для зенитно-ракетного комплекса С-300.
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- В Брянске суд приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru