В Брянске суд приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж

Брянский областной суд приговорил гражданина Украины к 12 годам заключения за сбор информации о российских Вооруженных силах и ее передачу украинским спецслужбам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Украинскому агенту Кривицкому дали 11,5 года колонии за шпионаж

Как отметили в учреждении, мужчину признали виновным в шпионаже — сборе и передаче иностранному государству данных, составляющих государственную тайну. Фигурант собирал и передавал противнику сведения о российских военных на территории Брянской области.

«Виновному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — указали в суде.

Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее задержанного в Ростове-на-Дону украинского агента приговорили к 11,5 года заключения за шпионаж, напоминает RT. Известно, что мужчина пытался приобрести компоненты для зенитно-ракетного комплекса С-300.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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