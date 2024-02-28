Украинскому агенту Кривицкому дали 11,5 года колонии за шпионаж
Задержанного в Ростове-на-Дону украинского агента Сергея Кривицкого приговорили к 11,5 года заключения по статье о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда о признании агента главного управления разведки министерства обороны Украины жителя Мелитополя, гражданина Украины Кривицкого ... виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж"», — указали в ведомстве.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
По данным ФСБ, Кривицкий пытался приобрести секретную продукцию военного назначения — используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300 клистроны.
Ранее Ростовский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы украинку, передававшую СБУ сведения о средствах ПВО и перемещении военной техники в регионе, пишет «Свободная пресса».
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