В Брянске пойдет по суд гравврач больницы, где погибли пациенты из-за поломки ИВЛ
Суд в Брянске рассмотрит дело о халатности, в котором обвиняется главврач больницы Николай Ромащенко. В медучреждении из-за выхода из строя аппаратов ИВЛ шесть пациентов погибли из-за наступившей асфиксии. Об этом сообщается на сайте Брянского районного суда Брянской области. Судебное заседание назначено на 31 января.
По данным следствия, главврач принял на работу сотрудника на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Он же отвечал за работу с кислородного оборудования, не имя при этом соответствующего удостоверения на право эксплуатации кислородных баллонов и не пройдя все виды инструктажей по технике безопасности.
Результатом стало то, что работник допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения, обеспечивающей работу аппаратов ИВЛ. В итоге аппараты были выведены из строя, а у шестерых пациентов больницы, находившихся на ИВЛ, прекратилась искусственная вентиляция легких. Больные скончались из-за механической асфиксии и гипоксического отека легких.
В августе сообщалось, что в городской клинической больнице Ярославля погибли три человека при пожаре, вызванном возгоранием аппарата ИВЛ.
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