В больнице Ярославля загорелся аппарат ИВЛ, погибли три человека
27 августа 202123:33
В городской клинической больнице Ярославля погибли три человека при пожаре, вызванном возгоранием аппарата ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ, к которому были подключены пациенты с коронавирусом.
В свою очередь ГУ МЧС по региону передает, что причиной пожара мог стать загоревшийся матрац. Детали и точные причины пожара, а также личности жертв пожара уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru