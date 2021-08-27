В больнице Ярославля загорелся аппарат ИВЛ, погибли три человека

В городской клинической больнице Ярославля погибли три человека при пожаре, вызванном возгоранием аппарата ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ, к которому были подключены пациенты с коронавирусом.

В свою очередь ГУ МЧС по региону передает, что причиной пожара мог стать загоревшийся матрац. Детали и точные причины пожара, а также личности жертв пожара уточняются.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусБольницаЯрославль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры