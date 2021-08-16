Больница Владикавказа, где погибли пациенты, получила аппараты ИВЛ
Больница Владикавказа, где погибли пациенты с COVID из-за сбоя в работе системы подачи кислорода, получила новые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Северной Осетии.
Всего в медучреждение было поставлено 30 аппаратов. В правительстве отметили, что в случае необходимости аппараты могут быть распределены на другие стационары с пациентами с коронавирусом.
Отмечается, что в настоящее время кислородная система в больнице работает стабильно.
Авария на кислородной станции в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла 9 августа. В результате нехватки кислорода в аппаратах ИВЛ скончались 11 пациентов. Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
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