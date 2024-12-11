В Брянске из-за атаки БПЛА загорелся производственный объект
11 декабря 202407:20
Производственный объект загорелся в Брянске из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС... возгорание ликвидировано», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Глава региона поблагодарил огнеборцев.
Ранее Богомаз заявил, что средства ПВО уничтожили над Брянской областью десять дронов самолетного типа, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru