В Брянске из-за атаки БПЛА загорелся производственный объект

Производственный объект загорелся в Брянске из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

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«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС... возгорание ликвидировано», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил огнеборцев.

Ранее Богомаз заявил, что средства ПВО уничтожили над Брянской областью десять дронов самолетного типа, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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