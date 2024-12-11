Сгорели 14 машин: ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу
11 декабря 202406:34
Таганрог ночью подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, в результате удара повреждено промышленное предприятие. Кроме того, сгорели 14 машин, которые стояли на парковке. Отмечается, что никто не пострадал. В настоящее время уточняется объем полученных повреждений.
Ранее количество жертв удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до четырех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru