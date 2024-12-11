Сгорели 14 машин: ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу

По его словам, в результате удара повреждено промышленное предприятие. Кроме того, сгорели 14 машин, которые стояли на парковке. Отмечается, что никто не пострадал. В настоящее время уточняется объем полученных повреждений.

Ранее количество жертв удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до четырех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

