Сгорели 14 машин: ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу

Таганрог ночью подвергся ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до двух

По его словам, в результате удара повреждено промышленное предприятие. Кроме того, сгорели 14 машин, которые стояли на парковке. Отмечается, что никто не пострадал. В настоящее время уточняется объем полученных повреждений.

Ранее количество жертв удара ВСУ по рынку в Донецке выросло до четырех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Губернатор Ростовской области Василий Голубев
ТЕГИ:РакетаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры