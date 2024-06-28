Под Тамбовом после атаки беспилотника загорелась нефтебаза
Возгорание произошло на нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области после удара БПЛА. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.
По словам губернатора, атака произошла в 04:35 мск, «образовалось небольшое возгорание».
«Пожар локализован, тушение осуществляется силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами», — написал Егоров в Telegram-канале.
Глава Тамбовской области подчеркнул, что никто не пострадал, отмечает 360.ru. Власти готовы в случае необходимости провести эвакуацию жителей ближайшего населенного пункта, расположенного в трех километрах от места ЧП.
Между тем в Смоленской области девять дронов-камикадзе ВСУ попытались атаковать военный объект, беспилотники были нейтрализованы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Демократы начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом после дебатов
- Умер композитор Александр Кнайфель
- Минобороны Боливии: Визит президента в Россию стал поводом для попытки переворота
- Под Тамбовом после атаки беспилотника загорелась нефтебаза
- Две трети зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
- Саммит ЕС не утвердил меры по выделению Киеву $50 млрд за счет активов России
- Белоусов поручил принять меры из-за интенсивных полетов дронов США над Черным морем
- В России нейтрализовали 25 дронов ВСУ за ночь
- Из Бразилии экстрадировали в РФ обвиняемую в мошенничестве россиянку Лебедеву
- В Смоленской области предотвратили атаку девяти дронов-камикадзе ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru