Под Тамбовом после атаки беспилотника загорелась нефтебаза

Возгорание произошло на нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области после удара БПЛА. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров.

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По словам губернатора, атака произошла в 04:35 мск, «образовалось небольшое возгорание».

«Пожар локализован, тушение осуществляется силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами», — написал Егоров в Telegram-канале.

Глава Тамбовской области подчеркнул, что никто не пострадал, отмечает 360.ru. Власти готовы в случае необходимости провести эвакуацию жителей ближайшего населенного пункта, расположенного в трех километрах от места ЧП.

Между тем в Смоленской области девять дронов-камикадзе ВСУ попытались атаковать военный объект, беспилотники были нейтрализованы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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