В Брюсселе застрелили двух футбольных болельщиков из Швеции

При стрельбе в столице Бельгии Брюсселе погибли двое шведов, передает издание Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники.

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По информации газеты, погибшие являлись болельщиками футбольной сборной Швеции. Они прибыли в Брюссель на матч национальных команд двух стран в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2024 года.

Преступнику удалось скрыться с места происшествия, его ищет полиция.

В результате стрельбы в городе Роттердам в Нидерландах 28 сентября погибли 39-летняя женщина, ее 14-летняя дочь и преподаватель университета Эразмус, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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