В Брюсселе застрелили двух футбольных болельщиков из Швеции
При стрельбе в столице Бельгии Брюсселе погибли двое шведов, передает издание Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники.
По информации газеты, погибшие являлись болельщиками футбольной сборной Швеции. Они прибыли в Брюссель на матч национальных команд двух стран в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2024 года.
Преступнику удалось скрыться с места происшествия, его ищет полиция.
В результате стрельбы в городе Роттердам в Нидерландах 28 сентября погибли 39-летняя женщина, ее 14-летняя дочь и преподаватель университета Эразмус, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru