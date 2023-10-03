СМИ: Полиция задержала устроившего стрельбу в ТЦ Бангкока

В торговом центре Бангкока неизвестный открыл стрельбу, сообщают местные СМИ.

В США во время концерта группы Motley Crüe произошла стрельба

По их данным, злоумышленник забаррикадировался на верхнем этаже торгового центра Siam Paragon и открыл огонь. Отмечается, что его уже задержала полиция.

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы, пишут СМИ.

Накануне в результате инцидента со стрельбой в городе Роттердам в Нидерландах погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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