СМИ: Полиция задержала устроившего стрельбу в ТЦ Бангкока

По их данным, злоумышленник забаррикадировался на верхнем этаже торгового центра Siam Paragon и открыл огонь. Отмечается, что его уже задержала полиция.

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы, пишут СМИ.

Накануне в результате инцидента со стрельбой в городе Роттердам в Нидерландах погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

