СМИ: Полиция задержала устроившего стрельбу в ТЦ Бангкока
3 октября 202313:34
В торговом центре Бангкока неизвестный открыл стрельбу, сообщают местные СМИ.
По их данным, злоумышленник забаррикадировался на верхнем этаже торгового центра Siam Paragon и открыл огонь. Отмечается, что его уже задержала полиция.
По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы, пишут СМИ.
Накануне в результате инцидента со стрельбой в городе Роттердам в Нидерландах погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Полиция задержала устроившего стрельбу в ТЦ Бангкока
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru