В Британии заявили об отсутствии связи теракта в «Крокусе» с Украиной

Глава ведомства выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим при теракте. По его словам, у Лондона нет информации о причастности Украины к нападению на «Крокус», пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщил в понедельник, 25 марта, представитель администрации США Джон Кирби.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 137 человек. В воскресенье Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов уголовного дела, передает «Радиоточка НСН».

