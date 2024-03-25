В Британии заявили об отсутствии связи теракта в «Крокусе» с Украиной
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» не связан с Украиной, заявил в ходе выступления в парламенте Великобритании министр обороны страны Грант Шаппс.
Глава ведомства выразил соболезнования семьям жертв и пострадавшим при теракте. По его словам, у Лондона нет информации о причастности Украины к нападению на «Крокус», пишет РИА Новости.
Соединенные Штаты не намерены оказывать России помощь в сфере безопасности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщил в понедельник, 25 марта, представитель администрации США Джон Кирби.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами нападения стали 137 человек. В воскресенье Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов уголовного дела, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru