Евросоюз отрицает заявления о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Евросоюз отрицает заявления о связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холле». Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, нет ничего, что могло бы указать или доказать связь Киева с этой атакой.
«Мы призываем российские власти не использовать теракт в Москве в качестве предлога или как мотивацию для усиления незаконной агрессии против Украины», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно» для перехода границы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru