Евросоюз отрицает заявления о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Евросоюз отрицает заявления о связи Украины с терактом в «Крокус Сити Холле». Как сообщает РИА Новости, с таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Медведев призвал уничтожить всех причастных к теракту в «Крокусе»

По его словам, нет ничего, что могло бы указать или доказать связь Киева с этой атакой.

«Мы призываем российские власти не использовать теракт в Москве в качестве предлога или как мотивацию для усиления незаконной агрессии против Украины», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно» для перехода границы, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаТерактыРоссияМоскваЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры