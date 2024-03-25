Евросоюз отрицает заявления о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

По его словам, нет ничего, что могло бы указать или доказать связь Киева с этой атакой.

«Мы призываем российские власти не использовать теракт в Москве в качестве предлога или как мотивацию для усиления незаконной агрессии против Украины», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» двинулись в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно» для перехода границы, сообщает RT.

