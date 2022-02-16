В Бразилии из-за сильных дождей погибло более 20 человек

В Бразилии в городе Петрополис штата Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей погибли 23 человека. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1 со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, ливни привели к образованию оползней.

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Отмечается, что пострадавших может быть даже больше.

Ранее СМИ сообщили, что в Колумбии из-за сильных дождей также произошел оползень. В результате погибло 14 человек, не менее 29 - пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиРио-де-ЖанейроСмертьЛивеньБразилия
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