В Колумбии увеличилось число жертв оползня
8 февраля 202223:59
Власти города Доскебрадас на западе Колумбии, где произошел сход оползня, сообщили об увеличении числа погибших, передает ТАСС.
По данным мэра соседнего города Перейра Карлоса Майя, число жертв возросло до 14 человек. Ранее сообщалось о 7 жертвах.
Не менее 29 человек пострадали. Поиски еще одного человека продолжаются.
Оползень был вызван проливным дождем и сошел на город утром 8 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru