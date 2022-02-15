СМИ: При кораблекрушении в водах Канады погибло несколько человек

В результате кораблекрушения в водах Канады погибло несколько человек, сообщает ряд СМИ.

В результате ЧП в Баренцевом море пропал моряк

По некоторым данным, всего на боту находилось 24 человека, преимущественно – граждане Испании.

Ранее стало известно, что в результате ЧП в Баренцевом море погиб моряк.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:АварияКрушениеГибельВодаКанада
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