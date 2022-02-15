СМИ: При кораблекрушении в водах Канады погибло несколько человек
15 февраля 202215:05
В результате кораблекрушения в водах Канады погибло несколько человек, сообщает ряд СМИ.
По некоторым данным, всего на боту находилось 24 человека, преимущественно – граждане Испании.
Ранее стало известно, что в результате ЧП в Баренцевом море погиб моряк.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru