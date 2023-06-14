В Братске 11 человек госпитализировали после отравления шаурмой

«13-14 июня в медучреждения г.Братска обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы ... с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело о производстве, хранении и сбыте не отвечающей требованиям безопасности продукции. Специалисты проводят необходимые следственные действия и продолжают расследование.

По данным Роспотребнадзора, отравление зафиксировали у посетителей кафе «Шаурму хочу». У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию, отмечает телеканал «360».

«Специалистами ... начато эпидемиологическое расследование, в рамках которого в кафе отобраны для лабораторных исследований пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды. <...> Готовятся материалы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности кафе», — указали в пресс-службе ведомства.

Ранее Следком возбудил дело после отравления 11 детей в лагере «Ромашка» в Тверской области, напоминает РИА ФАН.

