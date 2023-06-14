В Братске 11 человек госпитализировали после отравления шаурмой
Более 35 человек отравились шаурмой в одном из кафе Братска, пострадавшие обратились за медицинской помощью, 11 человек госпитализировали. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Иркутской области.
«13-14 июня в медучреждения г.Братска обратились более 35 человек с жалобами на ухудшение самочувствия после употребления шаурмы ... с диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 11 человек, в числе которых 5 несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители возбудили уголовное дело о производстве, хранении и сбыте не отвечающей требованиям безопасности продукции. Специалисты проводят необходимые следственные действия и продолжают расследование.
По данным Роспотребнадзора, отравление зафиксировали у посетителей кафе «Шаурму хочу». У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию, отмечает телеканал «360».
«Специалистами ... начато эпидемиологическое расследование, в рамках которого в кафе отобраны для лабораторных исследований пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды. <...> Готовятся материалы в суд для принятия решения о приостановлении деятельности кафе», — указали в пресс-службе ведомства.
Ранее Следком возбудил дело после отравления 11 детей в лагере «Ромашка» в Тверской области, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru