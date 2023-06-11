Курганская школьница скончалась после отравления «Мистером Сидром»
В Курганской области скончалась жительница города Шумиха, поступившая в больницу после отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр». Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения.
Врачи боролись за жизнь школьницы до последнего. Курганские медики консультировались с московскими коллегами, но спасти девушку не удалось.
Подруга умершей призналась, что они употребляли «Мистер Сидр». Остатки напитка передали на экспертизу. Специалисты обнаружили метиловый спирт.
Число отравившихся суррогатным сидром превысило 100 человек, заявили ранее в Минздраве России. Умерло более 30 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru