В Большом театре впервые высказались о смерти актера во время спектакля

Руководство Большого театра впервые высказалось о смерти актера Евгения Кулеша во время спектакля «Садко». Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал скриншот обращения генерального директора культурного учреждения Владимира Урина.

По словам Урина, в страшном инциденте разбирается не театр, а Следственный комитет, прокуратура и Государственная инспекция по труду. Он уверен, что в ведомствах подробно анализируют ситуацию, а также проверяют все факты произошедшего.

Генеральный директор Большого театра заявил, что смерть артиста – невосполнимая потеря для театра.

«Мы все скорбим об этой безвременной кончине», — сказал он.