В Большом театре впервые высказались о смерти актера во время спектакля
Руководство Большого театра впервые высказалось о смерти актера Евгения Кулеша во время спектакля «Садко». Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал скриншот обращения генерального директора культурного учреждения Владимира Урина.
По словам Урина, в страшном инциденте разбирается не театр, а Следственный комитет, прокуратура и Государственная инспекция по труду. Он уверен, что в ведомствах подробно анализируют ситуацию, а также проверяют все факты произошедшего.
Генеральный директор Большого театра заявил, что смерть артиста – невосполнимая потеря для театра.
«Мы все скорбим об этой безвременной кончине», — сказал он.
Ранее Анастасия Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста. Она рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности.
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