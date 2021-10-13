В Большом театре впервые высказались о смерти актера во время спектакля

Руководство Большого театра впервые высказалось о смерти актера Евгения Кулеша во время спектакля «Садко». Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал скриншот обращения генерального директора культурного учреждения Владимира Урина.

По словам Урина, в страшном инциденте разбирается не театр, а Следственный комитет, прокуратура и Государственная инспекция по труду. Он уверен, что в ведомствах подробно анализируют ситуацию, а также проверяют все факты произошедшего.

Генеральный директор Большого театра заявил, что смерть артиста – невосполнимая потеря для театра.

«Мы все скорбим об этой безвременной кончине», — сказал он.

Цискаридзе заявил о вопиющих проблемах с безопасностью в Большом после гибели актера на сцене

Ранее Анастасия Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста. Она рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности.



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Фото: facebook.com/bolshoitheatre
ТЕГИ:Большой Театр
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