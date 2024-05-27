В больнице в Словакии сообщили об улучшении состояния здоровья Фицо

Состояние здоровья премьера Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается, сообщили в больнице после врачебного консилиума, передает РИА Новости.

Отмечается, что жизни премьера ничего не угрожает, при этом сроки его выписки из медицинского учреждения не называются.

«Внутренняя война»: В Венгрии связали покушение на Фицо с расколом общества

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Вооруженный мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, несколько раз выстрелил в политика.

Фицо госпитализировали с огнестрельными ранениями, стрелка задержали, ему предъявили обвинение в попытке преднамеренного убийства. Позже генпрокурор Словакии Марош Жилинка допустил, что дело о покушении могут переквалифицировать на теракт, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВрачиПокушениеСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры