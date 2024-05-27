В больнице в Словакии сообщили об улучшении состояния здоровья Фицо
Состояние здоровья премьера Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается, сообщили в больнице после врачебного консилиума, передает РИА Новости.
Отмечается, что жизни премьера ничего не угрожает, при этом сроки его выписки из медицинского учреждения не называются.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Вооруженный мужчина, которым оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, несколько раз выстрелил в политика.
Фицо госпитализировали с огнестрельными ранениями, стрелка задержали, ему предъявили обвинение в попытке преднамеренного убийства. Позже генпрокурор Словакии Марош Жилинка допустил, что дело о покушении могут переквалифицировать на теракт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru