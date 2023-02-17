В больнице умер заключенный из «Матросской тишины»

Заключенный московского СИЗО «Матросская тишина» скончался в городской больнице, куда планово его госпитализировали с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Москве.

Там уточнили, что 73-летний мужчина прибыл в больницу 8 февраля для прохождения обследования, затем его состояние ухудшилось, а 16 февраля он скончался.

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В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в январе у скончавшегося Николая Бухонина были зафиксированы «вывих, перелом, ушиб, а также резанная рана надбровной области». Их происхождение неизвестно.

Московское управление ФСИН отрицает гибель мужчины из-за травм. По данным агентства, по факту смерти проходит доследственная проверка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаключенныеСмертьСИЗО
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