В больнице умер заключенный из «Матросской тишины»

Заключенный московского СИЗО «Матросская тишина» скончался в городской больнице, куда планово его госпитализировали с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Москве.

Там уточнили, что 73-летний мужчина прибыл в больницу 8 февраля для прохождения обследования, затем его состояние ухудшилось, а 16 февраля он скончался.