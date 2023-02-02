Правозащитники ждут роста преступности после возвращения экс-зэков из зоны СВО
Бывшие заключенные возвращаются из зоны СВО, что может спровоцировать рост преступности, сказал НСН правозащитник Иван Мельников.
Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил НСН, что с бывшими заключенными, возвращающимися из зоны СВО, должны поработать психологи, иначе можно ожидать роста преступности.
Совет Федерации одобрил закон о пробации, который предполагает введение в России института социальной адаптации заключенных. Меры поддержки будут предусмотрены для тех, кому назначили принудительные работы или приговорили к штрафу, а также для осужденных условно и тех, кто уже вышел из колонии или только готовится к выходу на свободу. Осужденным помогут с трудоустройством, получением образования и восстановлением документов, а также налаживанием связей с родственниками. Также им будет оказываться психологическая помощь. Нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2024 года. Мельников заявил, что по официальной статистки повторно совершают преступления 44 процента заключенных.
«Это шаг, но не панацея. Принятие закона поможет в адаптации заключенных, но, чтобы эта система функционировала, должен быть контроль. Речь идет о независимом общественном контроле в местах лишения свободы. ФСИН становится все более закрытой. Важно чтобы общество там присутствовало и видело, что происходит за этими стенами. Иначе ничего не изменится. Только официальная статистика по преступлениям и возврату заключенных в колонии – это порядка 44% рецидивистов, на деле – больше. Посмотрим, как будет действовать ФСИН. Соберет ли он профессионалов для обсуждения изменений, либо сделает все для галочки, покажет время», - сказал Мельников.
Собеседник НСН отметил, что в скором времени в России может произойти рост преступлений.
«Закон можно было и раньше принять. Волокита была, бюрократия. Мне кажется, что начали понимать, что статистика по рецидивам растет, вот решили закон принять. Еще часть заключенных возвращаются из зоны СВО. Нужно понимать, занимались ли с ними психологи? Мы можем получить колоссальный рецидив в ближайшее время по преступлениям, если ничего не предпринимать», - пояснил Мельников.
Правозащитник считает, что закон, который может заработать с 1 января 2024 года, эффективно будет работать с теми, кто был осужден впервые.
«Если закон будет работать в том виде в котором он принят, то эффективны данные меры будут для впервые осужденных. Через несколько лет, надеюсь, мы увидим эффект, который будет выражаться в снижении рецидива», - резюмировал Мельников.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение создать должность заместителя главы ФСИН, который начнёт создание службы пробации.
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