Правозащитники ждут роста преступности после возвращения экс-зэков из зоны СВО

Совет Федерации одобрил закон о пробации, который предполагает введение в России института социальной адаптации заключенных. Меры поддержки будут предусмотрены для тех, кому назначили принудительные работы или приговорили к штрафу, а также для осужденных условно и тех, кто уже вышел из колонии или только готовится к выходу на свободу. Осужденным помогут с трудоустройством, получением образования и восстановлением документов, а также налаживанием связей с родственниками. Также им будет оказываться психологическая помощь. Нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2024 года. Мельников заявил, что по официальной статистки повторно совершают преступления 44 процента заключенных.

«Это шаг, но не панацея. Принятие закона поможет в адаптации заключенных, но, чтобы эта система функционировала, должен быть контроль. Речь идет о независимом общественном контроле в местах лишения свободы. ФСИН становится все более закрытой. Важно чтобы общество там присутствовало и видело, что происходит за этими стенами. Иначе ничего не изменится. Только официальная статистика по преступлениям и возврату заключенных в колонии – это порядка 44% рецидивистов, на деле – больше. Посмотрим, как будет действовать ФСИН. Соберет ли он профессионалов для обсуждения изменений, либо сделает все для галочки, покажет время», - сказал Мельников.