В больнице Одинцова прокомментировали информацию о смерти трёх пациентов

В больнице подмосковного Одинцова произошёл сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не скончался. Об этом рассказал глава структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев. Он подчеркнул, что в реанимационном отделении филиала №3 на ИВЛ находились 16 человек в тяжёлом состоянии, из них пять — на НИВЛ.

Гордеев отметил, что сбой в подаче кислорода, который произошел по неизвестным причинам, продолжался в течение 12 минут.

«Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб», — цитирует Гордеева РЕН ТВ.

Он добавил, что двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источники сообщал, что трое человек скончались из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице. По предварительным данным, сбой произошел в результате залипания клапана газификатора.

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А 5 ноября в городском роддоме Курска, переоборудованном под госпиталь для лечения больных с COVID-19, произошло экстренное отключение кислородного оборудования. Из-за поломки газификатора 38 пациентов с тяжёлой формой коронавируса перевезли в другие медучреждения города. Позже 14 из них скончались от двусторонней пневмонии, вызванной COVID-19.

В декабре стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 14 пациентов ковидного госпиталя в Курске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу региональной прокуратуры.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:СмертьКоронавирусПодмосковьеБольница
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