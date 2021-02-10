В больнице Одинцова прокомментировали информацию о смерти трёх пациентов

В больнице подмосковного Одинцова произошёл сбой в подаче кислорода, в момент инцидента никто из пациентов не скончался. Об этом рассказал глава структурного подразделения «Никольское» Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев. Он подчеркнул, что в реанимационном отделении филиала №3 на ИВЛ находились 16 человек в тяжёлом состоянии, из них пять — на НИВЛ.

Гордеев отметил, что сбой в подаче кислорода, который произошел по неизвестным причинам, продолжался в течение 12 минут.

«Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб», — цитирует Гордеева РЕН ТВ.

Он добавил, что двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источники сообщал, что трое человек скончались из-за прекращения подачи кислорода в Никольской больнице. По предварительным данным, сбой произошел в результате залипания клапана газификатора.