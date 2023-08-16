В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС

В больницах Дагестана остаются 47 человек, получившие травмы при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает «РЕН ТВ».

МЧС: При взрыве в Махачкале погибли 35 человек

17 человек в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут доставлены в Москву санавиацией.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.

Главное управление МЧС РФ по Дагестану назвало недостоверной информацию о повторном вызове пожарных на место взрыва на окраине Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/bazabazon
ТЕГИ:ВзрывыАЗСДагестан

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