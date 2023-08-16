В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС
16 августа 202300:01
В больницах Дагестана остаются 47 человек, получившие травмы при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале, сообщает «РЕН ТВ».
17 человек в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести будут доставлены в Москву санавиацией.
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в республике.
Главное управление МЧС РФ по Дагестану назвало недостоверной информацию о повторном вызове пожарных на место взрыва на окраине Махачкалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Запад оказался не готов к обороне российской армии
- В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших при взрыве на АЗС
- Жители Махачкалы перекрыли улицу в центре из-за проблем с электричеством
- Гладков раскритиковал выбор плитки в цветах флага Украины в Белгороде
- Bloomberg: экс-агент ФБР признался в работе на Дерипаску
- Пентагон заявил об отсутствии ресурсов для помощи с вывозом украинского зерна
- Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников
- Экс-агент ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ завершится через месяц
- Гладков сообщил о смерти пострадавшего при обстреле Новой Таволжанки
- Госдеп выразил озабоченность сближением России и Китая
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru