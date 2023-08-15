Сообщения о повторном вызове пожарных на место ЧП в Махачкале опровергли
Главное управление МЧС РФ по Дагестану назвало недостоверной информацию о повторном вызове пожарных на место взрыва на окраине Махачкалы. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.
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В соцсетях появились сообщения о задымлении на месте взрыва и повторном вызове пожарных.
«Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщает, что данная информация является недостоверной», - подчеркнули в ведомстве.
Взрыв на автозаправочной станции на окраине Махачкалы произошел вечером в понедельник. Погибли 35 человек, 80 пострадали.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ЧП привели жадность и алчность. Причиной трагедии он назвал нарушение мер безопасности с целью извлечь выгоду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru