Сообщения о повторном вызове пожарных на место ЧП в Махачкале опровергли

Главное управление МЧС РФ по Дагестану назвало недостоверной информацию о повторном вызове пожарных на место взрыва на окраине Махачкалы. Заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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В соцсетях появились сообщения о задымлении на месте взрыва и повторном вызове пожарных.

«Главное управление МЧС России по Республике Дагестан сообщает, что данная информация является недостоверной», - подчеркнули в ведомстве.

Взрыв на автозаправочной станции на окраине Махачкалы произошел вечером в понедельник. Погибли 35 человек, 80 пострадали.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ЧП привели жадность и алчность. Причиной трагедии он назвал нарушение мер безопасности с целью извлечь выгоду, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МЧС России
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