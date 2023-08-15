МЧС: При взрыве в Махачкале погибли 35 человек

Число погибших после взрыва у автозаправочной станции в Махачкале возросло до 35. Об этом сообщили в МЧС РФ.

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Ранее сообщалось о 30 погибших, напоминает RT.

«Обнаружены тела еще 5 человек. Общее количество погибших составило 35 человек», — заявили в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Взрыв в Махачкале произошел накануне после пожара в автосервисе близ АЗС. По факту ЧП возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц.

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ФОТО: РИА Новости
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