МЧС: При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
15 августа 202311:15
Число погибших после взрыва у автозаправочной станции в Махачкале возросло до 35. Об этом сообщили в МЧС РФ.
Ранее сообщалось о 30 погибших, напоминает RT.
«Обнаружены тела еще 5 человек. Общее количество погибших составило 35 человек», — заявили в пресс-службе ведомства.
В МЧС подчеркнули, что аварийно-спасательные работы продолжаются.
Взрыв в Махачкале произошел накануне после пожара в автосервисе близ АЗС. По факту ЧП возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru