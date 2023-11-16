В Благовещенске назвавшийся богом мужчина пытался с ножом ворваться в церковь
В Благовещенске назвавший себя богом и желавший покарать людей мужчина пытался ворваться в церковь с ножами, мачете и нунчаками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную церковь.
Уточняется, что при мужчине было найдено 17 предметов холодного оружия. Днем в четверг мужчина в балаклаве, очках и черной одежде подошел к церкви, крыльцо которой чистил вахтер. Он спросил его цель визита, на что мужчина представился богом и добавил, что планирует совершить кару.
Мужчина, отметил, что тот вел себя агрессивно, поэтому он задержал его и вызвал сотрудников Росгрвадии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru