В Благовещенске назвавшийся богом мужчина пытался с ножом ворваться в церковь

В Благовещенске назвавший себя богом и желавший покарать людей мужчина пытался ворваться в церковь с ножами, мачете и нунчаками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную церковь.

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Уточняется, что при мужчине было найдено 17 предметов холодного оружия. Днем в четверг мужчина в балаклаве, очках и черной одежде подошел к церкви, крыльцо которой чистил вахтер. Он спросил его цель визита, на что мужчина представился богом и добавил, что планирует совершить кару.

Мужчина, отметил, что тот вел себя агрессивно, поэтому он задержал его и вызвал сотрудников Росгрвадии.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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