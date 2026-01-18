В Беслане число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ увеличилось до 3
Согласно уточненной информации, в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Беслан пострадали три человека, в том числе двое детей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
До этого было известно об одном пострадавшем при падении обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане.
Меняйло уточнил, что угрозы жизни людей нет. По его словам, каждому пострадавшему была оказана своевременная медпомощь.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 18 января силы ПВО сбили 63 украинских беспилотника над территорией страны, в том числе шесть — над Северной Осетией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
