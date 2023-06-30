В Бердянске прозвучала серия взрывов

По предварительной информации, российская система противовоздушной обороны отразила попытку украинских войск нанести ракетный удар по городу.

«Подробности позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы, взрывы в Бердянске прозвучали в 08:00, предварительно, сработала система ПВО.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о взрывах в Николаеве и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Отмечалось, что по объектам противника ударили ракеты и беспилотники, пишет «Свободная пресса».

